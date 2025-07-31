В Японии китов выбросило на берег после землетрясения

Эксперты, которых цитирует газета Hindustan Times, объясняют, что киты обычно не страдают от цунами в открытом море. Однако, когда волны приближаются к берегу, вода быстро отступает. Это движение может на время выбросить на сушу китов, живущих на мелководье в прибрежных водах.