Захарова сравнила вмешательство ЕС в выборы Молдавии с делом Клинтона и Левински

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы готовится к вмешательству в выборы, однако не предоставила никаких доказательств своих слов. Сообщение об этом появилось на сайте администрации главы государства. Напомним, что выборы в Парламент Молдавии состоятся 28 сентября.