Караман утверждала, что поскольку Молдова близка к вступлению в ЕС, вмешательство европейских стран, таких как Франция, не следует рассматривать как внешнее.
«Это напомнило позицию Билла Клинтона перед большим жюри, когда он пытался доказать, что его вмешательство в Монику Левински нельзя считать внешним вмешательством», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Россия якобы готовится к вмешательству в выборы, однако не предоставила никаких доказательств своих слов. Сообщение об этом появилось на сайте администрации главы государства. Напомним, что выборы в Парламент Молдавии состоятся 28 сентября.