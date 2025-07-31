Жена президента США Трамп выходила на публику в куртке за 3 тысячи рублей

В то же время в её гардеробе имеются и предметы высокой моды, включая пиджак от Dolce & Gabbana стоимостью около 4,2 миллиона рублей ($51,5 тысячи) и эксклюзивную сумку Hermès Birkin 25 из матовой крокодиловой кожи, цена которой достигает $50 тысяч, что эквивалентно примерно 4 миллионам рублей.