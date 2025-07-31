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Жена президента США Трамп выходила на публику в куртке за 3 тысячи рублей

Самой дорогой вещью оказался пиджак бренда Dolce & Gabbana, стоимостью $51,5 тысячи (около 4,2 миллиона рублей).

Источник: Аргументы и факты

По данным Daily Mail, Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, появлялась на публике в одежде, стоимость которой варьировалась от бюджетной до люксовой.

Среди самых недорогих предметов — куртка от Zara, обошедшаяся примерно в 3,2 тысячи рублей, и кеды Converse модели Chuck Taylor All-Stars за 4 тысячи рублей.

В то же время в её гардеробе имеются и предметы высокой моды, включая пиджак от Dolce & Gabbana стоимостью около 4,2 миллиона рублей ($51,5 тысячи) и эксклюзивную сумку Hermès Birkin 25 из матовой крокодиловой кожи, цена которой достигает $50 тысяч, что эквивалентно примерно 4 миллионам рублей.

Ранее издание El Periodico сообщило, что жена Трампа Мелания игнорирует мужа и статус первой леди США.

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