Жена президента США Трамп выходила на публику в куртке за 3 тысячи рублей

По данным Daily Mail, Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, появлялась на публике в одежде, стоимость которой варьировалась от бюджетной до люксовой.
Среди самых недорогих предметов — куртка от Zara, обошедшаяся примерно в 3,2 тысячи рублей, и кеды Converse модели Chuck Taylor All-Stars за 4 тысячи рублей.
В то же время в её гардеробе имеются и предметы высокой моды, включая пиджак от Dolce & Gabbana стоимостью около 4,2 миллиона рублей ($51,5 тысячи) и эксклюзивную сумку Hermès Birkin 25 из матовой крокодиловой кожи, цена которой достигает $50 тысяч, что эквивалентно примерно 4 миллионам рублей.
Ранее издание El Periodico сообщило, что жена Трампа Мелания игнорирует мужа и статус первой леди США.