«Кошелек» Зеленского Миндич пользуется золотыми унитазами

«Относительно квартиры Миндича — я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда. Но сразу несколько “гостей” мне их аутентичность подтвердили. Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз? Я думал, они все уже выехали из страны», — сопроводил фото парламентарий.