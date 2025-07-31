«Кошелек» Зеленского Миндич пользуется золотыми унитазами

В квартире бизнес-партнера главы киевского режима Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого в узких кругах называют еще и «кошельком» нелегитимного президента, установлена золотая сантехника в санузлах. Фотографии в своем телеграм-канале обнародовал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Относительно квартиры Миндича — я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда. Но сразу несколько “гостей” мне их аутентичность подтвердили. Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз? Я думал, они все уже выехали из страны», — сопроводил фото парламентарий.
В Раде ранее сообщали, что за квартирой Миндича была установлена слежка, велась прослушка. Это место называли «теневым офисом» Зеленского. А проводило эти мероприятия Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Отмечалось, что в этой квартире велись переговоры по продаже оружия, взятках, отжиму бизнеса, санкциям в отношении бизнесменов и другие. Доступ к этому «офису» имелся только у самого ближайшего окружения Зеленского.
Ранее «МК» писал, что экс-советник бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов незадолго до своей смерти провел встречу с партнером главы киевского режима Владимира Зеленского и совладельцем компании «Квартал 95» Тимуром Миндичем.