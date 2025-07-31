Канада официально признает Государство Палестина в ООН

Канада объявит о решении на следующей сессии ООН.
Канада официально объявила о намерении признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре 2025 года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Марк Карни.
«Канада намерена признать Государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года», — сообщает пресс-служба главы правительства в соцсети Х. Он подчеркнул, что данное решение основано на приверженности администрации президента Махмуда Аббаса глубоким реформам, включая обязательство провести всеобщие выборы в 2026 году без участия движения ХАМАС и обеспечить демилитаризацию будущего палестинского государства.
Помимо этого, Оттава призвала ХАМАС немедленно освободить всех удерживаемых заложников и заявила о недопустимости участия этого движения в управлении Палестиной. В заявлении также содержится критика в адрес Израиля за действия, которые, по мнению Канады, усугубляют гуманитарный кризис в Секторе Газа.