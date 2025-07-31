Канада официально признает Государство Палестина в ООН

Помимо этого, Оттава призвала ХАМАС немедленно освободить всех удерживаемых заложников и заявила о недопустимости участия этого движения в управлении Палестиной. В заявлении также содержится критика в адрес Израиля за действия, которые, по мнению Канады, усугубляют гуманитарный кризис в Секторе Газа.