ООН предложила помощь РФ в ликвидации последствий землетрясения на Камчатке

Организация Объединенных Наций выразила готовность оказать поддержку в ликвидации последствий мощного землетрясения на Камчатке. Как заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, всемирная организация внимательно следит за развитием ситуации.
Хак отметил, что землетрясение, ставшее одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия, вызвало угрозу цунами и потребовало эвакуационных мер в различных частях Тихоокеанского региона. По предварительным данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, серьезных разрушений пока не зафиксировано, но организация готова оперативно подключиться к помощи при необходимости.
«Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию, если будет нужна помощь», — заявил он.
Ранее сообщалось, что представитель талибов обвинил ООН в работе на западные страны.