ООН предложила помощь РФ в ликвидации последствий землетрясения на Камчатке

Хак отметил, что землетрясение, ставшее одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия, вызвало угрозу цунами и потребовало эвакуационных мер в различных частях Тихоокеанского региона. По предварительным данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, серьезных разрушений пока не зафиксировано, но организация готова оперативно подключиться к помощи при необходимости.