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ООН предложила помощь РФ в ликвидации последствий землетрясения на Камчатке

Организация Объединенных Наций выразила готовность оказать поддержку в ликвидации последствий мощного землетрясения на Камчатке.

Организация Объединенных Наций выразила готовность оказать поддержку в ликвидации последствий мощного землетрясения на Камчатке. Как заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, всемирная организация внимательно следит за развитием ситуации.

Хак отметил, что землетрясение, ставшее одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия, вызвало угрозу цунами и потребовало эвакуационных мер в различных частях Тихоокеанского региона. По предварительным данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, серьезных разрушений пока не зафиксировано, но организация готова оперативно подключиться к помощи при необходимости.

«Мы готовы поддержать любые усилия по реагированию, если будет нужна помощь», — заявил он.

Ранее сообщалось, что представитель талибов обвинил ООН в работе на западные страны.

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