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Канада намерена признать Государство Палестина на предстоящей сессии ГА ООН

Канада планирует признать Государство Палестина на предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, сообщил премьер-министр Марк Карни.

Канада планирует признать Государство Палестина на предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, сообщил премьер-министр Марк Карни.

По его словам, такое решение обусловлено поддержкой реформ, которые Палестинская администрация обязалась провести. Среди них — коренное преобразование системы управления под руководством президента Махмуда Аббаса, проведение всеобщих выборов в 2026 году без участия ХАМАС и демилитаризация Палестинского государства.

Кроме того, Канада призывает ХАМАС освободить всех заложников и выступает против участия этого движения в будущем управлении Палестиной. В заявлении также содержится критика в адрес Израиля за действия, усугубляющие гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

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