США ввели крупнейший пакет санкций против элиты Ирана

В США ввели самый крупный пакет санкций против Ирана, включающий в себя более ста пунктов. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент, передает РИА Новости.
«Более 115 санкций, введенных сегодня, стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала нашу кампанию максимального давления на Иран. Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединенных Штатов», — прокомментировал он.
Всего под американскими ограничениями оказались свыше полусотни физических и юридических лиц. Все они так или иначе связаны с сыном советника иранского лидера Али Шахмани Мохаммедом Хоссейном Шамхани.
В США Шамхани-младшего обвиняют в создании «судоходной империи». По американским данным, у семьи и окружения сына советника имеется огромный танкерный и контейнеровозный флот, который занимается транспортировкой энергоносителей и товаров из Ирана и России по всему миру. Американская администрация заявляет, что элита исламской республики необоснованно накапливает богатства и использует их для финансирования «опасного режима».