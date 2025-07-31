США ввели крупнейший пакет санкций против элиты Ирана

«Более 115 санкций, введенных сегодня, стали крупнейшими с тех пор, как администрация Трампа начала нашу кампанию максимального давления на Иран. Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединенных Штатов», — прокомментировал он.