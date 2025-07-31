США и Турция движутся к разрешению многолетнего спора из-за российских С-400

США и Турция приближаются к разрешению многолетнего спора, связанного с приобретением Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак в интервью телеканалу Haberturk.
Дипломат отметил, что первоначальный конфликт 2017 года возник из-за недопонимания между странами. Сейчас, по его словам, стороны находятся в новой фазе отношений — с растущим товарооборотом до $100 млрд в год и возрастающей ролью Турции в НАТО. Баррак выразил уверенность, что вопросы, связанные с С-400 и участием Анкары в программе истребителей F-35, найдут решение.
Напомним, Турция была исключена из проекта F-35 в 2019 году после сделки с Россией. Ранее американские официальные лица неоднократно заявляли, что возвращение Анкары в программу возможно только при отказе от российских систем ПВО.
Ранее сообщалось, что Трамп анонсировал нефтяную сделку с Пакистаном.