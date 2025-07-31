США и Турция движутся к разрешению многолетнего спора из-за российских С-400

Дипломат отметил, что первоначальный конфликт 2017 года возник из-за недопонимания между странами. Сейчас, по его словам, стороны находятся в новой фазе отношений — с растущим товарооборотом до $100 млрд в год и возрастающей ролью Турции в НАТО. Баррак выразил уверенность, что вопросы, связанные с С-400 и участием Анкары в программе истребителей F-35, найдут решение.