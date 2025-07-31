ВС России водрузили триколор на Антоновском мосту

«Для тех, кто еще верит в сказки про “контроль над левым берегом”, — посмотрите внимательно. Это и есть реальность. А все, что украинская сторона “высадила”, — уже или сгнило, или добито. Больше здесь никого нет. Только наши», — отметил глава региона.