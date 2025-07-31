ВС России водрузили триколор на Антоновском мосту

Бойцы российской армии водрузили триколор на малом Антоновском железнодорожном мосту, который пересекает реку Днепр на линии боевого соприкосновения под Херсоном. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Владимир Сальдо.
«Для тех, кто еще верит в сказки про “контроль над левым берегом”, — посмотрите внимательно. Это и есть реальность. А все, что украинская сторона “высадила”, — уже или сгнило, или добито. Больше здесь никого нет. Только наши», — отметил глава региона.
Сальдо сообщил, что украинские каналы пытаются опровергнуть успехи российских войск. Они распространяют в Сети данные, что якобы на левом берегу Днепра действуют только диверсанты. Однако губернатор подчеркнул, что левобережье под контролем ВС РФ.
Об этом свидетельствует водруженный флаг России на малом Антоновском железнодорожном мосту. Вместе с ним был поднят флаг военной разведки. Оба стяга были установлены прямо на мостовом сооружении на линии фронта.