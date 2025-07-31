США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана

Министерство финансов США сообщило, что новый пакет включает в себя более 115 санкций, что делает его крупнейшим с начала кампании давления на Иран. Американский министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что эти санкции направлены на защиту интересов Штатов и нацелены на элиту иранского режима, которая, по его словам, извлекает выгоду в условиях угрозы безопасности США.