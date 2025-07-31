Украинские власти обвинили во вранье о потерях на черниговском полигоне ВСУ

Киевский режим обманывает граждан на счет потерь ВСУ после удара комплекса «Искандер» по военному полигону в Черниговской области. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Попали в этот полигон. Ракета “Искандер” попала, баллистическая, не сбили ее. Этот не выступил, не сказал, что повторилась трагедия, которая уже была. То есть это постоянно происходит. И эта информация властью скрывается», — отметил он.
Соскин обвинил режим Зеленского в регулярном вранье на счет потерь ВСУ. По его словам, это делается даже тогда, когда скрыть последствия ударов российской армии невозможно. И добавил, что в подобной лжи преуспели именно власти Черниговской области.
Он также возмутился тем, что официально заявлено о трех погибших. Но аналитик не верит в эти данные, так как удар был мощным. Накануне в Минобороны России сообщали, что после удара «Искандера» по черниговскому полигону ВСУ противник потерял порядка 200 боевиков убитыми и ранеными.
Ранее «МК» писал, что главком ВСУ Александр Сырский поручил максимально перевести обучение украинских военных под землю после удара по полигону в Черниговской области.