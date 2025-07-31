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Патриарх Кирилл вручил президенту Лаоса орден Славы и чести I степени

В Москве состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом. По её итогам глава Русской православной церкви вручил лаосскому лидеру орден Славы и чести I степени, сообщил отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Источник: Life.ru

Высшая церковная награда присуждена за содействие деятельности Русской православной церкви в Лаосе. Регистрация прихода была завершена в марте 2024 года, после чего во Вьентьяне начались регулярные богослужения. Патриарх поблагодарил президента за участие в этом процессе, отметив, что без его помощи продвижение инициативы было бы затруднительно.

А ранее, в День крещения Руси, патриарх Кирилл провёл литургию в Успенском соборе Московского Кремля, после чего был совершён крестный ход с частицами мощей святого Владимира. По словам патриарха, «сила крещения» подтверждается тем, с какой злобой пытаются враги разрушить созданное князем Владимиром духовное единство нашего народа.

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