Патриарх Кирилл вручил президенту Лаоса орден Славы и чести I степени

Высшая церковная награда присуждена за содействие деятельности Русской православной церкви в Лаосе. Регистрация прихода была завершена в марте 2024 года, после чего во Вьентьяне начались регулярные богослужения. Патриарх поблагодарил президента за участие в этом процессе, отметив, что без его помощи продвижение инициативы было бы затруднительно.