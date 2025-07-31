Камала Харрис отказалась участвовать в выборах губернатора Калифорнии

«В последние месяцы я серьёзно подумывала о том, чтобы попросить жителей Калифорнии о привилегии служить им в качестве губернатора. Я люблю этот штат, его жителей и его перспективы. Это мой дом. Но после глубоких размышлений я решила, что не буду баллотироваться на пост губернатора на этих выборах», — говорится в заявлении.