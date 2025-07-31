Британский политик забился в истерике после слов о Трампе

После чего Фараж начал кричать на Раскина. А позже в интервью заявил, что американцы в Британии должны вести себя как гости. Также в ходе встречи британский политик назвал конгрессмена самым упертым человеком, которого он когда-либо встречал. На это он получил хлесткий ответ от Раскина: «Вот поэтому мы и устроили против вас революцию».