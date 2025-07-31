Британский политик забился в истерике после слов о Трампе

Во время встречи британских политиков и конгрессменов США в Лондоне глава партии Reform UK Найджел Фараж устроил истерику и накричал на американца-демократа Джейми Раскина после того как он начал критиковать политику президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.
«Фараж накричал на представителя США Джейми Раскина во время жаркой дискуссии о свободе слова, фактически помешав демократу продолжить свои высказывания», — отмечает издание.
В материале говорится, что конгрессмены приехали в Британию, чтобы обсудить закон о безопасном интернете. По словам американцев, документ нацелен на компании США. И к тому же он якобы нарушает принципы свободы слова. В этом контексте Раскин заявил об угрозах свободе слободе слова со стороны Трампа.
После чего Фараж начал кричать на Раскина. А позже в интервью заявил, что американцы в Британии должны вести себя как гости. Также в ходе встречи британский политик назвал конгрессмена самым упертым человеком, которого он когда-либо встречал. На это он получил хлесткий ответ от Раскина: «Вот поэтому мы и устроили против вас революцию».