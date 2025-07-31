Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары из Бразилии до 50%

Администрация США вводит 50-процентные пошлины на бразильские товары. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. В Белом доме объяснили это решение действиями бразильских властей, которые, по их мнению, угрожают интересам США.
Как отмечается в документе, повышение пошлин связано в том числе с судебным процессом против экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Американская сторона считает это дело политически мотивированным.
О планах ввести дополнительные торговые ограничения Трамп заявлял ранее в этом месяце. Новые меры вступят в силу 1 августа.
Ранее сообщалось, что США ввели крупнейший пакет санкций против элиты Ирана.
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