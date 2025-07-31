Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social о подписании нового торгового соглашения с Южной Кореей, в рамках которого южнокорейская сторона обязуется направить 350 миллиардов долларов в инвестиционные проекты на территории США.
Управление этими вложениями, как указано, будет осуществляться под контролем американской стороны.
Кроме того, Южная Корея согласилась закупить энергетические ресурсы, включая сжиженный природный газ, на сумму в 100 миллиардов долларов.
Договорённости также предусматривают полное открытие южнокорейского рынка для американской продукции, включая автомобили и сельхозтовары. При этом поставки из США будут освобождены от пошлин, тогда как на южнокорейские товары, ввозимые в США, будет установлен тариф в 15%.
Как отметил американский лидер, в ближайшее время ожидается визит президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Белый дом.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп «размазал Европу».