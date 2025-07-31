Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей

Договорённости также предусматривают полное открытие южнокорейского рынка для американской продукции, включая автомобили и сельхозтовары. При этом поставки из США будут освобождены от пошлин, тогда как на южнокорейские товары, ввозимые в США, будет установлен тариф в 15%.