Акции протеста против реформирования Национального антикоррупционного бюро Украины прошли в находящихся в зоне боевых действий Херсоне и Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.
«Протестные настроения охватили многие регионы, включая Запорожскую и Херсонскую области. К примеру, в Запорожье прошла акция протеста. Люди выходили с плакатами, требуя не лишать независимости антикоррупционные органы», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что общественность знает, насколько коррумпирована власть. Люди видят, как государственные средства растаскиваются чиновниками.
По мнению источника, НАБУ — это единственная инстанция, которая хоть немного сдерживает власть имущих. Но при этом, по словам собеседника, бюро использует киевский режим для устранения неугодных должностных лиц.
Ранее «МК» писал, что глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александр Клименко заявил, что его ведомство ожидает «еще большее политическое давление и клеветнические кампании» даже после принятия закона о восстановлении независимости антикоррупционных органов.