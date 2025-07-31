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Трамп объявил о договоре с Южной Кореей по инвестициям и закупкам СПГ

Американский лидер Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Южной Кореей. Согласно договору, южнокорейская сторона инвестирует 350 миллиардов долларов в проекты, принадлежащие Штатам. Об этом хозяин Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

Источник: Life.ru

В дополнение к этому, Сеул обязуется закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на сумму около 100 миллиардов долларов. В течение ближайших двух недель ожидается визит президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Вашингтон для обсуждения дополнительных инвестиций, точный объём которых будет объявлен позднее.

Соглашение также предусматривает свободный доступ американской продукции — автомобилей, грузовых машин и сельскохозяйственных товаров — на корейский рынок. На импорт из Южной Кореи в США установлен тариф в размере 15%, при этом американские поставки освобождаются от пошлин.

А ранее хозяин Белого дома сообщил о заключении соглашения с Пакистаном, которое предусматривает участие американских компаний в разработке нефти. На данный момент идёт подбор компании из США, которая возьмёт на себя руководство проектом. По словам Трампа, есть возможность, что Исламская республика сможет продавать продукцию Индии.

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