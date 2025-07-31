Трамп объявил о договоре с Южной Кореей по инвестициям и закупкам СПГ

В дополнение к этому, Сеул обязуется закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на сумму около 100 миллиардов долларов. В течение ближайших двух недель ожидается визит президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Вашингтон для обсуждения дополнительных инвестиций, точный объём которых будет объявлен позднее.