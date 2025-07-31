В США рассказали, почему Трамп не может выйти из украинского конфликта

Эксперт отметил, что Вашингтон исчерпал возможности влияния на ситуацию, а все санкционные угрозы уже не работают. При этом, по его словам, у нынешнего руководства США нет четкого плана действий. Миршаймер заявил, что конфликт завершится победой России, но политические последствия этого лягут на администрацию Трампа.