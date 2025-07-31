Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США рассказали, почему Трамп не может выйти из украинского конфликта

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью Такеру Карлсону высказал мнение о сложной позиции США в украинском конфликте.

Американский политолог Джон Миршаймер в интервью Такеру Карлсону высказал мнение о сложной позиции США в украинском конфликте. По его оценке, администрация Дональда Трампа хочет прекратить участие в кризисе, но не может этого сделать без ущерба для репутации страны.

Эксперт отметил, что Вашингтон исчерпал возможности влияния на ситуацию, а все санкционные угрозы уже не работают. При этом, по его словам, у нынешнего руководства США нет четкого плана действий. Миршаймер заявил, что конфликт завершится победой России, но политические последствия этого лягут на администрацию Трампа.

Аналитик подчеркнул, что американская сторона оказалась в тупике: предложенные Москвой условия неприемлемы для Вашингтона, но альтернативных вариантов урегулирования у США нет.

Ранее сообщалось, что ВС России водрузили триколор на Антоновском мосту.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше