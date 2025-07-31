Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США ввели самые крупные за семь лет санкции против Ирана

Под санкции США попали 50 физических и юридических лиц из Ирана и более полусотни судов.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон ввел очередные санкции в отношении Ирана. Этот пакет рестрикций стал самым масштабным за последние семь лет, информирует американский Минфин.

«Более 115 санкционных мер, введенных сегодня, являются крупнейшими на сегодняшний день с момента начала администрацией Трампа кампании по оказанию максимального давления на Иран», — заявил глава финансового ведомства США Скотт Бессент.

Санкциям подверглись 50 физических и юридических лиц из Ирана. Кроме того, рестрикции затронут более полусотни судов, находящихся под контролем этой страны.

До этого управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в список санкций против Ирана новые имена физических и юридических лиц в начале июля.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанесли новые авиаудары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше