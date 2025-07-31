Bloomberg: США ввели самые крупные за семь лет санкции против Ирана

Вашингтон ввел очередные санкции в отношении Ирана. Этот пакет рестрикций стал самым масштабным за последние семь лет, информирует американский Минфин.
«Более 115 санкционных мер, введенных сегодня, являются крупнейшими на сегодняшний день с момента начала администрацией Трампа кампании по оказанию максимального давления на Иран», — заявил глава финансового ведомства США Скотт Бессент.
Санкциям подверглись 50 физических и юридических лиц из Ирана. Кроме того, рестрикции затронут более полусотни судов, находящихся под контролем этой страны.
До этого управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) добавило в список санкций против Ирана новые имена физических и юридических лиц в начале июля.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанесли новые авиаудары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана.