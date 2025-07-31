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Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который отменяет действие правила «de minimis», ранее позволяющего ввозить товары стоимостью до 800 долларов без уплаты таможенных пошлин. Новый норматив вступит в силу 29 августа.

Источник: Life.ru

В документе указано, что освобождение от налогов согласно разделу 1321 (a)(2)(C) главы 19 Кодекса США прекращается для всех грузов, кроме тех, что подпадают под положения раздела 1702 (b) главы 50. При этом исключения не зависят от стоимости продукции, страны её происхождения, способа транспортировки или формы ввоза.

С 29 августа все товары, которые раньше могли проходить без таможенных сборов при условии доставки не через международную почтовую службу и оценке в пределах 800 долларов, будут обложены пошлинами в полном объёме.

А ранее Дональд Трамп ввёл дополнительные импортные пошлины на бразильские товары в размере 40%. В итоге общий тариф вырос до 50%. По словам хозяина Белого дома, Бразилия угрожает экономике США и нарушает права американцев.

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