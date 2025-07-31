Трамп отменил беспошлинный ввоз товаров с таможенной стоимостью до 800 долларов

В документе указано, что освобождение от налогов согласно разделу 1321 (a)(2)(C) главы 19 Кодекса США прекращается для всех грузов, кроме тех, что подпадают под положения раздела 1702 (b) главы 50. При этом исключения не зависят от стоимости продукции, страны её происхождения, способа транспортировки или формы ввоза.