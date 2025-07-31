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«Он не может спать»: Кадыров опубликовал пост о врагах

Глава Чечни Кадыров опубликовал пост о врагах.

Источник: Комсомольская правда

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал эмоциональный пост, в котором выразил своё отношение к врагам и перечислил факторы, которые помогают россиянам не отступать.

«Где-то там, за нашими спинами, враг неспокоен. Он строит свои планы, плетёт интриги, мечтает, чтобы мы сломались. Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы всё ещё здесь», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что россияне изменились, став более хладнокровными, молчаливыми и собранными.

«Враги смотрят на нас с отвращением и злобой — потому что в каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать. Это честь. Это верность. Это память о тех, кто отдал всё, чтобы мы сегодня были. Это корни, уходящие глубоко в землю, и взгляд, устремлённый в небо», — написал Рамзан Кадыров, выразив уверенность в скорой победе.

Кадыров сопроводил этот пост-размышление видеороликом, в котором тревожная кинохроника перемежается живописными панорамами мирной жизни.

Ранее Кадыров прокомментировал слухи про свой опасный недуг и назвал мышами тех, кто распространяет слухи о его якобы серьезной болезни.

Накануне глава Чечни обнародовал свежий снимок за игрой в шахматы со своим сыном Ахматом, который занимает пост министра спорта республики.

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