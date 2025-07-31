«Он не может спать»: Кадыров опубликовал пост о врагах

«Враги смотрят на нас с отвращением и злобой — потому что в каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать. Это честь. Это верность. Это память о тех, кто отдал всё, чтобы мы сегодня были. Это корни, уходящие глубоко в землю, и взгляд, устремлённый в небо», — написал Рамзан Кадыров, выразив уверенность в скорой победе.