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Президент Бразилии назвал санкции США вмешательством в правосудие

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко осудил решение США ввести санкции против судьи Верховного суда страны Алешандри ди Мораиса.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко осудил решение США ввести санкции против судьи Верховного суда страны Алешандри ди Мораиса. В своем заявлении в соцсети X бразильский лидер назвал эти меры неприемлемым вмешательством в национальную судебную систему.

Санкции были введены Министерством финансов США в рамках так называемого «глобального акта Магнитского». Американская сторона обвинила судью в участии в «репрессивной кампании», однако не предоставила конкретных доказательств.

Лула да Силва подчеркнул, что независимость судебной власти является основой бразильской демократии, а любые попытки ее подорвать представляют угрозу для всего демократического строя страны.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал указ о повышении пошлин на товары из Бразилии до 50%.