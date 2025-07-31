В результате атаки БПЛА разбит корпус одного из учебных заведений в Киеве

В Соломенском районе Киева в результате удара беспилотника был повреждён корпус одного из учебных заведений.
Сообщается, что в последнее время в таких зданиях всё чаще размещаются мастерские и производственные участки, где осуществляется сборка беспилотников для нужд украинских вооружённых сил.
Ранее появилась информация о ночной атаке, предположительно направленной на Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.
Между тем российские спецназовцы уничтожили под Степногорском в Запорожской области базу одной из групп спецбатальона операторов БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше