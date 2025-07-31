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В результате атаки БПЛА разбит корпус одного из учебных заведений в Киеве

Последнее время противник размещает в учебных заведениях цеха и мастерские по сборке дронов для ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Соломенском районе Киева в результате удара беспилотника был повреждён корпус одного из учебных заведений.

Сообщается, что в последнее время в таких зданиях всё чаще размещаются мастерские и производственные участки, где осуществляется сборка беспилотников для нужд украинских вооружённых сил.

Ранее появилась информация о ночной атаке, предположительно направленной на Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского.

Между тем российские спецназовцы уничтожили под Степногорском в Запорожской области базу одной из групп спецбатальона операторов БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра».

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