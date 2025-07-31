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Киевский режим кинул молодых контрактников ВСУ на 1 млн гривен каждого

На Украине произошел очередной скандал с выплатами боевикам ВСУ.

На Украине произошел очередной скандал с выплатами боевикам ВСУ. На этот раз обманутыми оказались молодые люди, которые повелись на обещанный 1 миллион гривен и другие преференции за подписание контракта по программе «18−24». Об этом сообщили пророссийском подполье, передает РАИ Новости.

«Украинские военные, три месяца назад добровольно пришедшие в ВСУ по программе Зеленского “18−24”, сообщают, что их обманули: никаких денег им не заплатили, причем ни обещанной единоразовой выплаты в миллион гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные», — рассказал источник.

Собеседник также отметил, что новобранцев лишили и мобильной связи. Смартфоны у них отобрали военкомы ТЦК. Молодые люди не могут связаться с родными. Однако им удалось записать видеообращения с жалобами на власти. Ролики набирают тысячи просмотров.

Обманутые украинцы предположили, что программа Зеленского, возможно, с самого начала была ничем иным как приманка и реклама. По второй версии, положенные им деньги разворовываются командованием ВСУ и чиновниками.

Ранее «МК» писал, что на Украине ежемесячно ТЦК насильно мобилизуют порядка 3 тысяч украинцев. Об этом заявил новоиспеченный министр обороны Незалежной Денис Шмыгаль.