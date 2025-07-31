Киевский режим кинул молодых контрактников ВСУ на 1 млн гривен каждого

«Украинские военные, три месяца назад добровольно пришедшие в ВСУ по программе Зеленского “18−24”, сообщают, что их обманули: никаких денег им не заплатили, причем ни обещанной единоразовой выплаты в миллион гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В итоге они оказались в ВСУ как обыкновенные мобилизованные», — рассказал источник.