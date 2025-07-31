Депутат Рады опубликовал фото золотого унитаза из тайного офиса Зеленского

«Относительно квартиры Миндича — я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда. Но сразу несколько “гостей” мне их аутентичность подтвердили. Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз? Я думал, они все уже выехали из страны», — отметил Железняк.
Напомним, ранее на Украине сообщили, что квартира предпринимателя и бизнес-партнёра Зеленского — Тимура Миндича — могла находиться под прослушиванием НАБУ. По данным СМИ, этим вопросом занимался начальник детективов ведомства Руслан Магамедрасулов. Сейчас он подозревается в государственной измене. Миндич — совладелец фирмы «Квартал 95». В июне сообщалось, что он мог сбежать с Украины. Также была информация, что с Миндичем незадолго до убийства встречался юрист, бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.
Как сообщал Life.ru, 22 июля Зеленский подписал законопроект, который значительно ограничивает независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На улицах Украины начали устраивать митинги. Акции протестов вынудили Зеленского внести на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов. Окончательное голосование в Раде по закону назначено на 31 июля. При этом глава НАБУ заявил, что законопроект, ограничивающий деятельность ведомств, поддержали депутаты, которые как раз замешаны в коррупционных схемах.