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Депутат Рады опубликовал фото золотого унитаза из тайного офиса Зеленского

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк опубликовал фотографию золотого унитаза и золотого биде в квартире бизнесмена Тимура Миндича, известного на Украине как «кошелёк» Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины прослушивало жилище Миндича, которое могло быть «теневым офисом» главаря киевского режима.

Источник: Life.ru

«Относительно квартиры Миндича — я долго пытался найти людей, у которых есть фотографии оттуда. Но сразу несколько “гостей” мне их аутентичность подтвердили. Как люди, имея деньги, могут вот себе реально установить золотой унитаз? Я думал, они все уже выехали из страны», — отметил Железняк.

Напомним, ранее на Украине сообщили, что квартира предпринимателя и бизнес-партнёра Зеленского — Тимура Миндича — могла находиться под прослушиванием НАБУ. По данным СМИ, этим вопросом занимался начальник детективов ведомства Руслан Магамедрасулов. Сейчас он подозревается в государственной измене. Миндич — совладелец фирмы «Квартал 95». В июне сообщалось, что он мог сбежать с Украины. Также была информация, что с Миндичем незадолго до убийства встречался юрист, бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов.

Как сообщал Life.ru, 22 июля Зеленский подписал законопроект, который значительно ограничивает независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). На улицах Украины начали устраивать митинги. Акции протестов вынудили Зеленского внести на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов. Окончательное голосование в Раде по закону назначено на 31 июля. При этом глава НАБУ заявил, что законопроект, ограничивающий деятельность ведомств, поддержали депутаты, которые как раз замешаны в коррупционных схемах.