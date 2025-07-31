Германия собирается устроить милитари-шопинг на миллиарды на фоне заявлений о войне с Россией

Ранее эксперт заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит страну к войне с Россией. В частности, он обратил внимание на слова политика о готовности взять на себя лидерские роли в деле противостояния ЕС и РФ. Именно после этих слов министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат». Причём, по его словам, подобные заявления в Германии уже звучали, когда Адольф Гитлер пытался оправдать нападение на СССР.