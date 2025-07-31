Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия собирается устроить милитари-шопинг на миллиарды на фоне заявлений о войне с Россией

Германские власти намерены приобрести военную технику на сумму в несколько миллиардов евро. В список закупок, по данным агентства Reuters, входят 20 истребителей Eurofighter Typhoon, около 3 тысяч бронемашин Boxer и до 3,5 тысячи боевых машин пехоты Patria.

Источник: Life.ru

Согласно информации источников, стоимость контракта на истребители составит от 4 до 5 миллиардов евро. Заказ бронетехники Boxer оценивается в 10 миллиардов, а машин Patria — в 7 миллиардов евро. Поставки планируется осуществить в течение десяти лет.

Как отмечает агентство, Министерство обороны ФРГ также рассматривает возможность дополнительного приобретения зенитных ракетных комплексов IRIS-T и нескольких сотен систем защиты от дронов SkyRanger.

Ранее немецкое министерство финансов согласовало проект бюджета на 2026 год, в котором предусмотрено увеличение оборонных расходов до 82,7 миллиарда евро.

Ранее эксперт заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц готовит страну к войне с Россией. В частности, он обратил внимание на слова политика о готовности взять на себя лидерские роли в деле противостояния ЕС и РФ. Именно после этих слов министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат». Причём, по его словам, подобные заявления в Германии уже звучали, когда Адольф Гитлер пытался оправдать нападение на СССР.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше