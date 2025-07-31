Британские лорды выступили против признания Палестины государством

В Британии члены палаты лордов выступили против признания Палестины государством, так как считают это нарушением международного права. Об этом пишет газета Times со ссылкой на отправленное ими письмо генпрокурору страны Ричарду Хермеру.
«Мы призываем вас посоветовать Стармеру, что признание Палестины противоречило бы международному праву», — приводит издание цитату из письма лордов.
Отмечается, что под посланием генпрокурору подписались 40 лордов. Ранее сообщалось, что премьер-министр Кир Стармер объявил о намерении признать государственность Палестины на сентябрьском заседании Генассамблеи ООН. Это произойдет, если Израиль не прекратит боевые действия на территории Газы.
Лорды в своем письме ссылаются на Конвенцию Монтевидео от 1933 года, где прописаны основные признаки признания государственности. Это постоянное население. Обозначенные границы, наличие официальной власти и возможность вести отношения с другими странами. Члены верхней палаты британского парламента утверждают, что три из четырех пунктов (кроме населения) в Палестине не соблюдены.
Ранее «МК» писал, что Канада планирует признать Государство Палестина на предстоящей 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года, сообщил премьер-министр Марк Карни. С подобным заявлением выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.