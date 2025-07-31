Британские лорды выступили против признания Палестины государством

Лорды в своем письме ссылаются на Конвенцию Монтевидео от 1933 года, где прописаны основные признаки признания государственности. Это постоянное население. Обозначенные границы, наличие официальной власти и возможность вести отношения с другими странами. Члены верхней палаты британского парламента утверждают, что три из четырех пунктов (кроме населения) в Палестине не соблюдены.