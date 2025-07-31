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Камала Харрис не стала выдвигаться пост губернатора Калифорнии в 2024 году

Бывшая вице-президент США Камала Харрис, уступившая Дональду Трампу на ноябрьских президентских выборах прошлого года, не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии в 2026 году, сообщает The Hill.

Бывшая вице-президент США Камала Харрис, уступившая Дональду Трампу на ноябрьских президентских выборах прошлого года, не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии в 2026 году, сообщает The Hill.

«После тщательных размышлений я приняла решение не участвовать в гонке за губернаторское кресло на этих выборах», — приводит издание слова Харрис.

В то же время газета подчёркивает, что Харрис «однозначно заявила о продолжении своей государственной деятельности».

Она также выразила готовность активно поддерживать «избранных демократов по всей стране».

The Hill полагает, что это решение Харрис «вероятно, усилит предположения о её намерении вновь баллотироваться в президенты в 2028 году».

Ранее Трамп-младший высмеял публичные выступления Харрис о блокчейне.

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