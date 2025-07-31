Украинские боевики истощены и у них нет необходимых ресурсов, чтобы держать обороны в Днепропетровской области. Поэтому они в ближайшие полгода отступят на правобережье Днепра, уверен британский аналитик Александр Меркурис.
«Я сомневаюсь, что у них есть материалы для этого. Как мне кажется, у них нет ни необходимой тяжелой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать занятые позиции», — считает он.
Меркурис подчеркнул, что ситуация на поле боя говорит не в пользу ВСУ. Поэтому им придется отступать на правый берег Днепра. Это, по мнению аналитика, очевидный исход для любого здравомыслящего человека.
Ранее «МК» писал, что бойцы российской армии водрузили триколор на малом Антоновском железнодорожном мосту, который пересекает реку Днепр на линии боевого соприкосновения под Херсоном.