Провинция Онтарио расторгла контракт со Starlink в ответ на пошлины США

Известно, что провинция Онтарио заключила соглашение с Starlink осенью 2024 года. Договорённости обязывали компанию Маска обеспечить высокоскоростным интернетом 15 тысяч домов и предприятий, находящихся в отдалённых районах. Однако в феврале этого года председатель правительства Онтарио Дуг Форд пригрозил расторгнуть данное соглашение в ответ на экономическое давление на Канаду со стороны Соединённых Штатов.