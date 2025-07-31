Аккаунт осужденного за шпионаж американца Уилана активен во «Вконтакте»

«Энн-Арбор, город в американском штате Мичиган, указан как местоположение пользователя. При этом на его странице указано, что последний раз он заходил в сеть 23 июля в 23.43 мск», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что профиль американца закрыт, видеть его могут лишь друзья.