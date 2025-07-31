Аккаунт осужденного за шпионаж американца Уилана активен во «Вконтакте»

Американец, осужденный за шпионаж, Уилон активен во «Вконтакте».
Аккаунт в российской социальной сети «ВКонтакте» американца Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, активен. Последний вход на страницу был зафиксирован 23 июля. Об этом пишут РИА Новости.
«Энн-Арбор, город в американском штате Мичиган, указан как местоположение пользователя. При этом на его странице указано, что последний раз он заходил в сеть 23 июля в 23.43 мск», — сказано в сообщении. Кроме того, отмечается, что профиль американца закрыт, видеть его могут лишь друзья.
Ранее Пол Уилан получил 16-летний тюремный срок по обвинению в шпионаже. Он пытался собрать информацию о слушателях учебного института ФСБ. В августе 2024 года Соединенные Штаты Америки и Россия осуществили обмен американца и бывшей баскетболистки УГМК Бритни Грайнер, осужденной в России за попытку ввоза наркотиков, на российского бизнесмена Виктора Бута.