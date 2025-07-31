Харрис будет объясняться за неадекватность Байдена

Для дачи показаний о состоянии здоровья бывшего президента США Джо Байдена будет вызвана в Конгресс экс-вице-президент Камала Харрис. Вероятность такого события очень высока, сообщил глава комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Джеймс Комер в эфире телеканала Fox News.
«Чем еще хорош отказ Камалы Харрис от участия в выборах по пост губернатора Калифорнии, так это тем, что у нее будет больше времени, чтобы прийти и дать показания комитету по надзору Палаты представителей о снижении когнитивных способностей Байдена. Вероятность того, что Камала Харрис получит повестку, очень высока», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
В начале июня этого года президент США Дональд Трамп объявил о начале расследования в отношении его предшественника Байдена. Нынешний хозяин Белого дома уверен, что вместо Байдена указы и другие документы подписывал не о сам, а его подчиненные при помощи автопера. Трамп заявлял, что помилование 2,5 тысячи лиц, в том числе и членов семьи Байдена, не имеет юридической силы из-за его не собственноручной подписи.
Ранее «МК» писал, что Камала Харрис, уступившая Дональду Трампу на ноябрьских президентских выборах прошлого года, не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии в 2026 году.