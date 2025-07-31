Харрис будет объясняться за неадекватность Байдена

«Чем еще хорош отказ Камалы Харрис от участия в выборах по пост губернатора Калифорнии, так это тем, что у нее будет больше времени, чтобы прийти и дать показания комитету по надзору Палаты представителей о снижении когнитивных способностей Байдена. Вероятность того, что Камала Харрис получит повестку, очень высока», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.