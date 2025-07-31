Аналитик обратил внимание, что риторику Грэма* повторяет и президент США Дональд Трамп. Он напомнил, что в последнее время американский лидер критикует Индию за закупки российского вооружения и энергоресурсов, хотя сам буквально заставляет страны Европы приобретать топливо и оружие у США, вытесняя с рынка Москву.