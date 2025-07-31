Олейник рассказал о тайном квартале с бункерами, который строит Зеленский

Поселок Козин под Киевом, где Владимир Зеленский и трое его приближенных строят четыре дворца, является привлекательным населенным пунктом с лесом, реками и озерами. Территория, где будут расположены владения, огорожена высоким забором, а под землей могут быть расположены бункеры, рассказал aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Ранее блогер Анатолий Шарий написал, что дворцы в Козине предназначались для Зеленского, бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича и главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
«Козин — это очень привлекательный населенный пункт возле Киева, там лес, вода. Чернышов, кум Зеленского, который сейчас под судом, принял решение в 2019 году выкупить участок, там где-то около 8 гектаров. И на этом участке начал строительство четырех коттеджей. Пик строительства, как писали журналисты, пришелся как раз на начало военных действий. То есть, 2022−2023 годы. Страна воевала, а он воровал и строил», — отметил Олейник.
Один из этих четырех домов в Козине особо выделяется, это будет владение Зеленского, подчеркнул экс-нардеп.
«Там целая территория ограждена, под 6 метров забор уже стоит, соответствующие пристройки для прислуги. То есть целый комплекс. Мне напомнила эта история “Банду четырех” в Китае. Похоже, что в Украине своя есть “Банда четырех”. Я думаю, принятие решения о стройке для четырех — это не самостоятельное решение Чернышова. Вероятно, был согласован круг лиц, особо приближенных к Зеленскому, которому комфортно с ними сегодня и он хотел бы, чтобы было комфортно и завтра», — добавил Олейник.
По его мнению, под этими дворцами размещены бомбоубежища.
«Интенсивное строительство начато в 22-м году. Такие дворцы имеют больше внизу под землей, чем наверху. Нет смысла строить просто подвал для закаток. Я думаю, там все по полной программе устроено. И подвалы, и бомбоубежище, и соответствующая защита», — заключил собеседник aif.ru.