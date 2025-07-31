Олейник рассказал о тайном квартале с бункерами, который строит Зеленский

«Там целая территория ограждена, под 6 метров забор уже стоит, соответствующие пристройки для прислуги. То есть целый комплекс. Мне напомнила эта история “Банду четырех” в Китае. Похоже, что в Украине своя есть “Банда четырех”. Я думаю, принятие решения о стройке для четырех — это не самостоятельное решение Чернышова. Вероятно, был согласован круг лиц, особо приближенных к Зеленскому, которому комфортно с ними сегодня и он хотел бы, чтобы было комфортно и завтра», — добавил Олейник.