Олейник: тайный квартал под Киевом станет запасным убежищем Зеленского

Дворец Владимира Зеленского в поселке Козин под Киевом, где в том числе строятся владения для окружения главы киевского режима, будет запасным убежищем, которым, вероятнее всего, он не успеет воспользоваться. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Ранее блогер Анатолий Шарий написал, что дворцы в Козине предназначались для Зеленского, бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича и главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
«Мне кажется, эта история похожа на “Межигорье” Януковича, когда он там что-то строил, но не успел. У Зеленского, пока он при власти, резиденций выше крыши, их четыре или пять по всей Украины. Поэтому нужды использовать (дворец в Козине — ред.) как дом — нет, думаю, это запасной вариант. Но когда его уберут, этот дом ему будет не нужен. Зачем тогда строят? Люди, видимо, думают, что навечно пришли к власти», — отметил Олейник.
Экс-нардеп обратил внимание, что интенсивное строительство дворцов в Козине началось в 2022 году и продолжилось в 2023-м.
«Такие особняки имеют под землей больше, чем наверху. Нет смысла строить просто подвал для закаток. Вряд ли Зеленский и Лена (супруга Зеленского — ред.) будут там катать огурцы и помидоры. Там все по полной программе должно быть. Это ж один из домов. У них денег куры не клюют, поэтому там будут и подвалы, и бомбоубежища, и соответствующая защита. Это небедные люди. На безопасность денег они не жалеют», — добавил собеседник aif.ru.