Олейник: тайный квартал под Киевом станет запасным убежищем Зеленского

«Такие особняки имеют под землей больше, чем наверху. Нет смысла строить просто подвал для закаток. Вряд ли Зеленский и Лена (супруга Зеленского — ред.) будут там катать огурцы и помидоры. Там все по полной программе должно быть. Это ж один из домов. У них денег куры не клюют, поэтому там будут и подвалы, и бомбоубежища, и соответствующая защита. Это небедные люди. На безопасность денег они не жалеют», — добавил собеседник aif.ru.