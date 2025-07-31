В Британии сообщили о скором отступлении украинских войск на правый берег Днепра

А ранее спикер ВСУ заявил, что российские войска усилили удары вдоль Днепра, превращая прибрежную территорию Херсонской и Запорожской областей в «полосу смерти». По его словам, в тылу создаётся протяжённая зона, где уничтожаются участки, пригодные для удержания обороны. На Херсонском направлении ежедневно запускается до 250 FPV-дронов, тогда как в соседней Запорожской области фиксируется до 200 вылетов беспилотников.