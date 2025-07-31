Во Владивосток пришла дизельная подводная лодка Военно-морских сил Китая

Дизельная подводная лодка Военно-морских сил Китайской Народной Республики пришвартовалась утром 31 июля на 33-м причале во Владивостоке. На торжественную встречу прибыли студенты из Китая, представители посольства КНР и китайские туристы. Но главными встречающими были представители Тихоокеанского флота РФ.