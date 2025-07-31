В США назвали заявление Донахью о Калининграде прямой угрозой РФ

Макгрегор отметил, что назначение Донахью, имеющего опыт спецопераций, на ключевую должность в Европе неслучайно. Он напомнил, что генерал участвовал в планировании вывода войск из Афганистана, который обернулся хаотичным отступлением, а затем консультировал украинских военных.