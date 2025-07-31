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В США назвали заявление Донахью о Калининграде прямой угрозой РФ

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что последнее высказывание генерала Кристофера Донахью о Калининграде отражает агрессивную позицию Вашингтона в отношении России.

Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что последнее высказывание генерала Кристофера Донахью о Калининграде отражает агрессивную позицию Вашингтона в отношении России. По его мнению, это может быть частью ультимативного подхода администрации Дональда Трампа.

Макгрегор отметил, что назначение Донахью, имеющего опыт спецопераций, на ключевую должность в Европе неслучайно. Он напомнил, что генерал участвовал в планировании вывода войск из Афганистана, который обернулся хаотичным отступлением, а затем консультировал украинских военных.

Эксперт подчеркнул, что несмотря на провалы в карьере, антироссийская позиция Донахью сделала его популярной фигурой среди союзников США.

Ранее сообщалось, что президент Бразилии назвал санкции США вмешательством в правосудие.

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