Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что последнее высказывание генерала Кристофера Донахью о Калининграде отражает агрессивную позицию Вашингтона в отношении России. По его мнению, это может быть частью ультимативного подхода администрации Дональда Трампа.
Макгрегор отметил, что назначение Донахью, имеющего опыт спецопераций, на ключевую должность в Европе неслучайно. Он напомнил, что генерал участвовал в планировании вывода войск из Афганистана, который обернулся хаотичным отступлением, а затем консультировал украинских военных.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на провалы в карьере, антироссийская позиция Донахью сделала его популярной фигурой среди союзников США.
Ранее сообщалось, что президент Бразилии назвал санкции США вмешательством в правосудие.