Олейник рассказал о зарубежной недвижимости свиты Зеленского

«Мне эта история напомнила “Банду четырех” в Китае. Похоже, на Украине есть своя “Банда четырех”. Думаю, Чернышов не самостоятельно принимал решение о строительстве. Значит, был согласован круг лиц (кто получит недвижимость в Козине — ред.). Я не исключаю, что эта матрица где-то имеет свое повторение за рубежом, в Великобритании, например. Я знаю, что в Саудовской Аравии они покупали недвижимость. Вместе, чтобы не скучно было. Такой, знаете, мини “95-й квартальчик”», — сказал Олейник.