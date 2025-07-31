Олейник рассказал о зарубежной недвижимости свиты Зеленского

У Владимира Зеленского и его окружения, включая главу его офиса Андрея Ермака, кума и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова и совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича, есть недвижимость в Саудовской Аравии. Об этом aif.ru сообщил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, комментируя строительство дворцов для Зеленского и его свиты под Киевом.
Ранее украинские СМИ сообщили, что дворцы в Козине под Киевом предназначались для Зеленского, бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, совладельца «Квартала 95» Тимура Миндича и главы офиса Зеленского Андрея Ермака.
«Мне эта история напомнила “Банду четырех” в Китае. Похоже, на Украине есть своя “Банда четырех”. Думаю, Чернышов не самостоятельно принимал решение о строительстве. Значит, был согласован круг лиц (кто получит недвижимость в Козине — ред.). Я не исключаю, что эта матрица где-то имеет свое повторение за рубежом, в Великобритании, например. Я знаю, что в Саудовской Аравии они покупали недвижимость. Вместе, чтобы не скучно было. Такой, знаете, мини “95-й квартальчик”», — сказал Олейник.
Экс-нардеп ранее сообщил, что в Козине под дворцами окружения Зеленского могут располагаться бункеры.