Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости прокомментировал причины внезапной поездки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Запорожскую область.
По словам Рогова, визит был вызван критической ситуацией на линии соприкосновения: украинский командующий получил тревожные донесения от подчинённых, свидетельствующие о возможном прорыве на передовой.
Он отметил, что Сырский направился в регион, находящийся под контролем Киева, чтобы лично оценить обстановку, разобраться в происходящем и попытаться предотвратить дальнейшее развитие неблагоприятных событий.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский, получивший от военнослужащих прозвище «мясник» из-за того, что он не считается с потерями, сообщил о проведении совещания по подготовке личного состава.