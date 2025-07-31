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Рогов: Сырский прибыл в Запорожскую область из-за тяжелой ситуации

По словам Рогова, визит был вызван критической ситуацией на линии соприкосновения.

Источник: Аргументы и факты

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в интервью РИА Новости прокомментировал причины внезапной поездки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Запорожскую область.

По словам Рогова, визит был вызван критической ситуацией на линии соприкосновения: украинский командующий получил тревожные донесения от подчинённых, свидетельствующие о возможном прорыве на передовой.

Он отметил, что Сырский направился в регион, находящийся под контролем Киева, чтобы лично оценить обстановку, разобраться в происходящем и попытаться предотвратить дальнейшее развитие неблагоприятных событий.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский, получивший от военнослужащих прозвище «мясник» из-за того, что он не считается с потерями, сообщил о проведении совещания по подготовке личного состава.