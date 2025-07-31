Тайны золотой квартиры: добрались до «кошелька» Зеленского Миндича

В Сети появилось фотография «золотой» квартиры, которая принадлежит соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, кем является друг и личный «кошелек» главы киевского режима, а также к каким последствиям может привести этот скандал.
Сдаст Зеленского за пять минут.
Миндич является одним из участников непубличных схем Зеленского, а начинал он в качестве его инвестора-продюсера, заявил aif.ru политолог Василий Вакаров. По его словам, владелец «золотой» квартиры во времена, когда глава киевского режима еще был в «Квартале 95», обеспечивал продвижение компании, финансирование. Потом уже на них обратил внимание предприниматель Игорь Коломойский*, когда началась политическая деятельность.
«Когда уже сделали Зеленского, Миндич, конечно же, участвовал в самых серьезных схемах, переговорах, знаете, таких непубличных схемах», — сказал собеседник издания.
Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru сообщил, что Миндич вполне может иметь «золотую» квартиру. При этом он отметил, что они остаются хорошими друзьями, но Миндич может сдать главу киевского режима за пять минут допроса.
«Сейчас Зеленский лучше бы убил Миндича, чтобы тот не дал против него показания. Они очень хорошие друзья, но Миндич такой человек, что сдастся после пяти минут допроса», — рассказал aif.ru Царев.
Он отметил, что Миндич представляет большую угрозу для Зеленского, поскольку в курсе всех его дел.
«Золотую» квартиру Миндича прослушивало НАБУ.
По словам Царева, опубликованный в Сети кадр может стать началом большого скандала, причем, не только коррупционного. Он отметил, что стоит вспомнить, как Миндич отзывался про украинский народ — они в квартире сидели и смеялись над жителями страны, которые погибают в зоне боевых действий.
«Для него будет катастрофой, если все соответствующие аудио и видео опубликуют», — сообщил aif.ru экс-нардеп.
Бывший депутат Рады отметил, что размещенный снимок — лишь часть огромного материала, который хранится под контролем Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
При этом Вакаров подчеркнул, что квартиру Миндича прослушивали сотрудники НАБУ. Он также отметил, что именно с ним связана вся ситуация, которая касается наезда Зеленского на все антикоррупционные структуры — НАБУ, САП.
По его словам, неделю назад он разговаривал со своими знакомыми из Киева, которые рассказали ему о прослушке этой квартиры.
«Мне сообщили, что НАБУ прослушивал квартиру Миндича — это правда. Я уверен, что прослушивались и просматривались все действия, которые происходили на квартире у Мандича», — добавил в беседе с aif.ru Вакаров.
Снимок «золотой» квартиры могло обнародовать НАБУ.
Фотографию «золотой» квартиры соратника Зеленского могло обнародовать через третьих лиц Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое ранее пытался ограничить глава киевского режима, считает Царев. По его словам, эти фотографии долго ждали, а анонсировал их депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Причем, сказал, что ему передали информацию о том, что такие фото, видео и аудио существуют и находятся под контролем НАБУ», — сказал aif.ru он.
Царев добавил, что бюро должно было их слить хоть в каком-то объеме, чтобы все понимали, что лучше НАБУ не трогать.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.