Тайны золотой квартиры: добрались до «кошелька» Зеленского Миндича

Миндич является одним из участников непубличных схем Зеленского, а начинал он в качестве его инвестора-продюсера, заявил aif.ru политолог Василий Вакаров. По его словам, владелец «золотой» квартиры во времена, когда глава киевского режима еще был в «Квартале 95», обеспечивал продвижение компании, финансирование. Потом уже на них обратил внимание предприниматель Игорь Коломойский*, когда началась политическая деятельность.