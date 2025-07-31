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ВСУ не щадят наемников и отправляют их на разные участки фронта

ВСУ применяет подразделения из наемников на разных участках фронта.

ВСУ применяет подразделения из наемников на разных участках фронта. Так было и при боях за Темировку в Запорожской области, рассказал российский военнослужащий с позывным «Север», передает РИА Новости.

«По радиоперехватам и мобилизованные были, и нацистские подразделения, а также наемники», — пояснил боец ВС РФ.

«Север» отметил, что при освобождении Темировки российские воины охотились за американской машиной пехоты Bradley. Он также рассказал, что ВС РФ передвигались в основном по ночам, используя антидроновое пончо.

Перемещение происходило малыми группами — по 2−3 человека. В итоге, признался боец, наступление российской армии было неожиданным для ВСУ.