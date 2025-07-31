На Украине лишили обещанных выплат молодых людей, подписавших контракт с ВСУ

Участники программы, которые три месяца назад подписали контракт с ВСУ, не получили ни единоразовой выплаты в размере одного миллиона гривен, ни повышенной ежемесячной зарплаты. В результате они оказались в рядах армии на тех же условиях, что и обычные мобилизованные. Более того, телефоны у новобранцев изъяли в территориальных центрах комплектования, лишив их возможности сообщить о происходящем своим близким.