В Красноярске студента колледжа задержали за попытку теракта

В ночь на 28 июля 17-летний учащийся одного из красноярских колледжей намеревался вывести из строя два релейных шкафа в Октябрьском районе, однако приготовленные для поджога вещества не загорелись, рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.