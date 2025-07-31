В Красноярске студента колледжа задержали за попытку теракта

Сотрудники ФСБ и транспортной полиции задержали в Красноярске молодого человека, пытавшегося поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Подозреваемый заключен под стражу.
В ночь на 28 июля 17-летний учащийся одного из красноярских колледжей намеревался вывести из строя два релейных шкафа в Октябрьском районе, однако приготовленные для поджога вещества не загорелись, рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
Правоохранители установили, что неизвестный заказчик обещал подростку заплатить за поджог 700 долларов и проинструктировал исполнителя на предмет изготовления горючей смеси.
Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение террористического акта. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы, он арестован, уточнили в транспортной полиции Сибири.