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Главы Омска и Калининграда подписали соглашение о сотрудничестве

Новое соглашение между городами даст импульс для плодотворных взаимоотношений.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Мэрия Омска

В Омск приехал мэр Калининграда Олег Аминов. В рамках делового визита ко Дню города и Дню Омской области он встретился с мэром Сергеем Шелестом. Главы городов подписали новое соглашение о сотрудничестве. Документ расширяет взаимодействие Омска и Калининграда в сферах развития городской среды, туризма, организации пассажирских перевозок, инвестиций, а также планы по дальнейшей работе в части образования, культуры и спорта.

Омск вступил в побратимское движение в 1996 году. За эти годы партнерские и побратимские связи установлены с 35 городами.

Ранее Омск стал первым городом, который подписал побратимские отношения со всеми крупными центрами Беларуси.