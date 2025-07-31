Главы Омска и Калининграда подписали соглашение о сотрудничестве

В Омск приехал мэр Калининграда Олег Аминов. В рамках делового визита ко Дню города и Дню Омской области он встретился с мэром Сергеем Шелестом. Главы городов подписали новое соглашение о сотрудничестве. Документ расширяет взаимодействие Омска и Калининграда в сферах развития городской среды, туризма, организации пассажирских перевозок, инвестиций, а также планы по дальнейшей работе в части образования, культуры и спорта.
Омск вступил в побратимское движение в 1996 году. За эти годы партнерские и побратимские связи установлены с 35 городами.
Ранее Омск стал первым городом, который подписал побратимские отношения со всеми крупными центрами Беларуси.