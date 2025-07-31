Трамп усиливает давление: Россия — в фокусе торгового ультиматума США

Американский сенатор Линдси Грэм (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Россия успешно адаптировалась к западным санкциям, однако в условиях новой стратегии Дональда Трампа это может потерять актуальность. По его словам, нынешний президент США намерен изменить правила игры — в частности, ввести тарифы против стран, покупающих российские нефть и газ.
Давление усиливается: Белый дом требует решений по Украине.
Грэм подчеркнул, что в Сенате сформировано подавляющее двухпартийное большинство, готовое поддержать жёсткие меры. Обращаясь к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, он предупредил: в случае отказа от переговоров Россия столкнётся с более серьёзными последствиями.
Медведев ответил: ультиматумы не работают.
Зампред Совбеза в ответ напомнил, что решения о переговорах будут приниматься Москвой после достижения целей специальной военной операции. Он подчеркнул, что ни сенатор, ни президент США не вправе диктовать условия, и посоветовал им сосредоточиться на интересах своей страны.
Трамп сокращает срок для мирного соглашения.
Как стало известно 28 июля, Дональд Трамп установил крайний срок для достижения договорённости по Украине — 10−12 дней с момента заявления. Он отметил, что изначально отводил 50 дней, но в условиях отсутствия прогресса решил сократить ожидание.
Ранее он уже заявлял о намерении ввести 100-процентные тарифы против России и её торговых партнёров при отсутствии результатов.
МИД России: на язык ультиматумов ответа не будет.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, комментируя действия Вашингтона, подчеркнул, что Москва не собирается принимать условия, навязываемые извне, особенно если они подаются в виде «мирных инициатив», сопровождающихся угрозами.