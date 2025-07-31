Трамп усиливает давление: Россия — в фокусе торгового ультиматума США

Зампред Совбеза в ответ напомнил, что решения о переговорах будут приниматься Москвой после достижения целей специальной военной операции. Он подчеркнул, что ни сенатор, ни президент США не вправе диктовать условия, и посоветовал им сосредоточиться на интересах своей страны.