NASA: США намерены высадиться на Луну в течение трёх с половиной лет

А ранее NASA и Индия успешно вывели на орбиту спутник NISAR, который позволит с высокой точностью отслеживать изменения земной поверхности. Аппарат NISAR оснащён двойной радиолокационной системой, обеспечивающей съёмку планеты в трёхмерном формате с детализацией до сантиметра. Основная задача миссии — наблюдение за смещением земной коры, льдов и вечной мерзлоты, а также мониторинг состояния экосистем и сельскохозяйственных земель.