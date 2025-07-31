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NASA: США намерены высадиться на Луну в течение трёх с половиной лет

США намерены осуществить новую высадку астронавтов на Луну в течение ближайших трёх с половиной лет, что совпадает с окончанием нынешнего президентского срока Дональда Трампа. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи в эфире телеканала Fox News.

Источник: Life.ru

По его словам, программа предусматривает поэтапное освоение спутника Земли. В следующем году планируется запуск миссии, которая совершит облёт Луны без посадки. Спустя примерно год астронавты вновь отправятся к спутнику, чтобы прилуниться. Даффи подчеркнул, что это произойдёт до завершения президентских полномочий Трампа.

Чиновник отметил, что после возвращения на поверхность Луны NASA намерено приступить к созданию постоянной базы. Полученные в ходе работы технологии и опыт, по его словам, станут важным шагом на пути к пилотируемой экспедиции на Марс.

А ранее NASA и Индия успешно вывели на орбиту спутник NISAR, который позволит с высокой точностью отслеживать изменения земной поверхности. Аппарат NISAR оснащён двойной радиолокационной системой, обеспечивающей съёмку планеты в трёхмерном формате с детализацией до сантиметра. Основная задача миссии — наблюдение за смещением земной коры, льдов и вечной мерзлоты, а также мониторинг состояния экосистем и сельскохозяйственных земель.

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