Дуглас Макрегор назвал заявления НАТО о Калининграде прямой угрозой России

Макгрегор отметил, что назначение Донахью на пост командующего силами США и НАТО в Европе не случайно, учитывая его опыт в проведении специальных операций. Однако он также указал на недостатки генерала в командовании крупными соединениями и планировании масштабных операций, напомнив о неудачном выводе американских войск из Афганистана.